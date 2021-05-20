Обсуждено строительство совместного грузино-азербайджанского таможенного пункта

Встреча состоялась на таможенном пункте "Сыныг керпю"

Состоялась встреча заместителя председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Джавада Гасымова с заместителем начальника Службы государственных доходов Грузии Владимиром Хундадзе и начальником Департамента таможни Зурабом Сичинавой.

Как сообщает Report, встреча состоялась на таможенном пункте "Сыныг керпю" на территории Азербайджана.

На встрече был обсужден проект строительства нового совместного таможенно-пропускного пункта "Шелковый путь".

Стороны также рассмотрели трехстороннее соглашение о грузино-турецко-азербайджанском сотрудничестве в рамках железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс.