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Обсуждено строительство совместного грузино-азербайджанского таможенного пункта

Обсуждено строительство совместного грузино-азербайджанского таможенного пункта Встреча состоялась на таможенном пункте "Сыныг керпю" 
Бизнес
20 мая 2021 г. 14:20
Обсуждено строительство совместного грузино-азербайджанского таможенного пункта
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Состоялась встреча заместителя председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Джавада Гасымова с заместителем начальника Службы государственных доходов Грузии Владимиром Хундадзе и начальником Департамента таможни Зурабом Сичинавой.

Как сообщает Report, встреча состоялась на таможенном пункте "Сыныг керпю" на территории Азербайджана.

На встрече был обсужден проект строительства нового совместного таможенно-пропускного пункта "Шелковый путь".

Стороны также рассмотрели трехстороннее соглашение о грузино-турецко-азербайджанском сотрудничестве в рамках железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс.

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