Импорт турецкой одежды в Азербайджан снизился почти на 17%

Азербайджан в январе–августе 2025 года импортировал из Турции одежду на сумму $32,76 млн, что на 16,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Совет экспортеров Турции.

Только в августе Турция экспортировала в Азербайджан одежду на сумму $6,166 млн, что на 12,1% больше, чем годом ранее.

Общая стоимость экспорта одежды из Турции за восемь месяцев снизилась на 6,5% в годовом выражении и составила $11,228 млрд, а в августе снизилась на 8,5%, достигнув $1,526 млрд.