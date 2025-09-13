Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Импорт турецкой одежды в Азербайджан снизился почти на 17%

    Бизнес
    • 13 сентября, 2025
    • 12:10
    Импорт турецкой одежды в Азербайджан снизился почти на 17%

    Азербайджан в январе–августе 2025 года импортировал из Турции одежду на сумму $32,76 млн, что на 16,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Совет экспортеров Турции. 

    Только в августе Турция экспортировала в Азербайджан одежду на сумму $6,166 млн, что на 12,1% больше, чем годом ранее.

    Общая стоимость экспорта одежды из Турции за восемь месяцев снизилась на 6,5% в годовом выражении и составила $11,228 млрд, а в августе снизилась на 8,5%, достигнув $1,526 млрд.

    Турция одежда импорт торговля
    Azərbaycanın Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri açıqlanıb
    Azerbaijan's clothing imports from Türkiye down 16.6% in January–August

    Последние новости

    13:09
    Фото

    В село Сейидбейли прибыла очередная группа жителей - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:06

    Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы

    Происшествия
    12:59

    Иран и Азербайджан проведут перекрестные дни культуры

    Kультурная политика
    12:56

    Завтра в Азербайджане будет дожливо

    Экология
    12:53

    Скончался народный артист Гаджи Мурад Ягизаров

    Внутренняя политика
    12:52

    Известный бизнесмен "Вюсал 300" обвиняется в незаконных финансовых операциях

    Происшествия
    12:50

    Аллахшукюр Пашазаде примет участие в международных религиозных мероприятиях в Астане

    Внешняя политика
    12:32

    Полиция Губы пресекла попытку выдать 15-летнюю девочку замуж

    Происшествия
    12:23

    Руководителя строительной компании разыскивают за мошенничество

    Происшествия
    Лента новостей