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Новая финансовая поддержка для частного сектора и онлайн-встреча министра экономики с бизнесменами

Новая финансовая поддержка для частного сектора и онлайн-встреча министра экономики с бизнесменами Министр экономики проведет онлайн-встречу с предпринимателями
Бизнес
5 августа 2020 г. 12:51
Новая финансовая поддержка для частного сектора и онлайн-встреча министра экономики с бизнесменами
Report

Кабинет министров Азербайджана принял решение об оказании очередной финансовой поддержки субъектам предпринимательства.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране продолжаются карантинные мероприятия. В связи с этим, согласно поручению Президента, в целях минимизации негативного влияния сложившейся ситуации на предпринимательство и поддержки занятости стартовал следующий этап программы по выплате части заработной платы наемным работникам, занятым в пострадавших от пандемии сферах, и финансовой поддержке индивидуальных (микро) предпринимателей.

Согласно решению Кабмина, налогоплательщики сфер, пострадавших от пандемии, получившие финансовую поддержку и не допустившие, в ответ на призыв главы государства, значительного сокращения количества работников, получат финансовую помощь в размере месячного фонда заработной платы в соответствии с числом работников на 1 июля 2020 года. Финансовая помощь будет выплачиваться равными частями в два этапа, включая август и сентябрь.

В то же время индивидуальным (микро) предпринимателям, нуждающимся в финансовой поддержке и получившим единовременную выплату в размере 250 манатов на первом этапе, вновь будет оказана финансовая поддержка в таком же размере.

Необходимо подчеркнуть, что налогоплательщикам не нужно снова обращаться за такой поддержкой. Получившим ее на первом этапе программы будут произведены выплаты и на втором этапе. А те, кто по какой-то причине не успел обратиться за помощью на первом этапе, могут отправить заявку до 10 августа.

Отметим, что 7 августа министр экономики Микаил Джаббаров проведет онлайн-встречу с предпринимателями, посвященную влиянию пандемии на бизнес. На встрече будет обсуждаться деятельность бизнеса в новых условиях, пути преодоления негативных последствий пандемии для предпринимательства, выслушаны предложения частного сектора и их вопросы. 

Предпринимателей просят прислать свои предложения по этим вопросам на электронный адрес teklif@economy.gov.az до 18:00 6 августа.

Эмилия Аббасова

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