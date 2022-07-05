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Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос более чем на 25%

Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос более чем на 25% В январе-июне 2022 года экспорт Азербайджана составил 18,5 млрд долларов США, в ненефтяном секторе - 1,5 млрд долларов США (рост на 25,4% по сравнению с 2021 годом).
Бизнес
5 июля 2022 г. 19:24
Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос более чем на 25%

В январе-июне 2022 года экспорт Азербайджана составил 18,5 млрд долларов США, в ненефтяном секторе - 1,5 млрд долларов США (рост на 25,4% по сравнению с 2021 годом).

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском номере "Обзора экспорта", подготовленном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, за январь-июнь 2022 года экспорт плодоовощной продукции увеличился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 328,1 млн долларов США. За соответствующий период экспорт продукции химической промышленности увеличился в 5 раз, алюминия и изделий из него - в 2 раза, черных металлов и изделий из них - на 26,1%, хлопкового волокна - на 12,8%, хлопковой пряжи - на 5,2%.

По состоянию на июнь 2022 года экспорт составил 3,1 млрд долларов США. В ненефтяном секторе экспорт возрос на 5,8% и составил 269,6 млн долларов США. В июне 2022 года экспорт продуктов питания увеличился на 6,6%, до 119,6 млн долларов США, непродовольственных товаров - на 5,1%, до 149,9 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı 25 %-dən çox artıb

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