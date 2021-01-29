Ненефтяной экспорт Азербайджана составил 1,9 млрд долларов в 2020 году

В 2020 году общий объем экспорта Азербайджана составил 13,7 млрд долларов США, а ненефтяного сектора - 1,9 млрд долларов. Экспорт ненефтяного сектора по сравнению с 2019 годом снизился на 102 млн долларов США или на 5,2%.

В 2020 году общий объем экспорта Азербайджана составил 13,7 млрд долларов США, а ненефтяного сектора - 1,9 млрд долларов. Экспорт ненефтяного сектора по сравнению с 2019 годом снизился на 102 млн долларов США или на 5,2%.

Как сообщает Report, об этом говорится в январском "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

За отчетный период продукция ненефтяного сектора в основном экспортировалась в Россию - 691 млн долларов, Турцию – 377,8 млн долларов, Швейцарию - 224,8 млн долларов, Грузию – 127,6 млн долларов, Китай - 44,5 млн долларов США.

Первое место в структуре экспорта товаров ненефтяного сектора занимает золото (205,6 млн долларов США), 2-е место - томаты (201,4 млн долларов США) и 3-е место – очищенный от семян хлопок (131,9 млн долларов США).

В декабре стоимость ненефтяного экспорта составила 213,5 млн долларов США. Больше всего ненефтяной продукции экспортировалось в Россию (62,8 млн долларов), Турцию (57,3 млн долларов), Швейцарию (23,5 млн долларов), Грузию (10,7 млн долларов) и Узбекистан (7,6 млн долларов США).