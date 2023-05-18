Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане

Нидерландские компании заинтересованы в участии в Азербайджане в проектах, связанных с сельским хозяйством, созданием устойчивых городов, возобновляемой энергией.

Нидерландские компании заинтересованы в участии в Азербайджане в проектах, связанных с сельским хозяйством, созданием устойчивых городов, возобновляемой энергией.

Об этом Report сказала посол Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйземан.

Она подчеркнула, что нидерландские компании могут предоставить много новшеств для устойчивого развития городов: "Хотя большинство нидерландских компаний не представлены в Азербайджане, но существуют деловые связи, растет интерес к сотрудничеству".

По словам посла, связи между Азербайджаном и Нидерландами находятся на высоком уровне: "Однако имеется много возможностей для расширения этих связей во всех сферах".

П.Эйземан коснулась направлений деятельности нидерландских компаний, участвующих в начавших вчера работу в Баку 16-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке (Caspian Agro) и 28-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan): "Часть их впервые участвует в этой выставке, а некоторые участвовали в прошлогодней выставке. В их числе компании, специализирующиеся в сфере сельского хозяйства, предлагающие устойчивые решения в связи с водой, нацеленные на экономию и повторное использование воды. Наряду с этим есть компании, действующие в сфере оптимизации здоровья животных".

Посол отметила, что три нидерландские компании примут участие в Бакинской энергетической неделе 31 мая – 3 июня.

Напомним, что торговый оборот между Азербайджаном и Нидерландами в 2022 году составил 238 млн 938 тыс. долларов США. Это на 46,7% больше, чем в 2021 году.

За 4 месяца текущего года торговый оборот между двумя странами составил 51 млн 548 тыс. долларов США. Это на 11,8% больше, чем годом ранее.