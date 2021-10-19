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Названо число зарегистрированных в Азербайджане иностранных инвесторов

Названо число зарегистрированных в Азербайджане иностранных инвесторов В январе-сентябре 2021 года в Азербайджане государственную регистрацию прошли 8 628 коммерческих организаций, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24,7% больше.
Бизнес
19 октября 2021 г. 17:24
Названо число зарегистрированных в Азербайджане иностранных инвесторов

В январе-сентябре 2021 года в Азербайджане государственную регистрацию прошли 8 628 коммерческих организаций, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24,7% больше.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Согласно данным, 82,9% этих организаций зарегистрированы в электронном порядке, а 17,1% - посредством бумажных носителей. Удельный вес электронной регистрации обществ с ограниченной ответственностью с местными инвестициями составил 92,5%.

В сентябре текущего года государственную регистрацию прошли 1 146 коммерческих организаций, что на 36,9% больше, чем в сентябре 2020 года. В течение месяца 960 коммерческих организаций, прошедших государственную регистрацию, были зарегистрированы в электронном порядке, а 186 - посредством бумажных носителей.

Из зарегистрированных в январе-сентябре этого года коммерческих организаций 91% составили местные, 9% - иностранные. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года число прошедших госрегистрацию коммерческих организаций с местными инвестициями увеличилось на 36,3%. На 1 октября 2021 года госрегистрацию прошли 16 499 коммерческих юридических лиц с иностранными инвестициями. Из них 11 076 осуществляли активную деятельность, 4 544 приостановили деятельность, а 879 ликвидированы.

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Версия на английском языке Number of foreign investors registered in Azerbaijan in 2021 revealed
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda qeydiyyatdan keçən xarici investorların sayı məlum olub

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