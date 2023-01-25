Названы объемы предоставленных льготных кредитов МСП в прошлом году

В прошлом году Фондом развития предпринимательства, подведомственным министерству экономики, субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) был выделен льготный кредит в размере 104,2 млн манатов.

В прошлом году Фондом развития предпринимательства, подведомственным министерству экономики Азербайджана, субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) было выделено льготных кредитов в объеме 104,2 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Фондом развития предпринимательства в течение 2022 года предоставлены льготные кредиты на сумму 104,2 млн манатов на 2 710 малых и средних проектов. Государственная поддержка предпринимателей, стимулирующие меры и льготные кредиты обеспечивают развитие благоприятной среды для предпринимательской деятельности", - добавил министр.