Назначен новый гендиректор Сумгайытского технопарка

В ведущем промышленном предприятии Азербайджана - ООО "Сумгайытский технологический парк" (STP) назначен новый генеральный директор

В ведущем промышленном предприятии Азербайджана - ООО "Сумгайытский технологический парк" (STP) назначен новый генеральный директор.

Об этом Report сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении говорится, что структуру, в ведении которой находится ряд бизнес-единиц и совместных компаний, возглавит Руслан Агабейли.

Р.Агабейли имеет 20-летний профессиональный опыт в сфере производства. Ранее он занимал различные руководящие должности на местном и международном уровнях в области развития бизнеса, продаж, закупок и управления человеческими ресурсами в компании Lafarge-Holcim.