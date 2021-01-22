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Назначен новый гендиректор Сумгайытского технопарка

Назначен новый гендиректор Сумгайытского технопарка В ведущем промышленном предприятии Азербайджана - ООО "Сумгайытский технологический парк" (STP) назначен новый генеральный директор
Бизнес
22 января 2021 г. 12:42
Назначен новый гендиректор Сумгайытского технопарка
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В ведущем промышленном предприятии Азербайджана - ООО "Сумгайытский технологический парк" (STP) назначен новый генеральный директор.

Об этом Report сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении говорится, что структуру, в ведении которой находится ряд бизнес-единиц и совместных компаний, возглавит Руслан Агабейли.

Р.Агабейли имеет 20-летний профессиональный опыт в сфере производства. Ранее он занимал различные руководящие должности на местном и международном уровнях в области развития бизнеса, продаж, закупок и управления человеческими ресурсами в компании Lafarge-Holcim.

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Версия на азербайджанском языке "Sumqayıt Texnologiyalar Parkı"na yeni Baş İcraçı Direktor təyin olunub

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