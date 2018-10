На карбамидном заводе завершено 98% строительных работ

© Report/ Firi Salim

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ На карбамидном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте завершено 98% строительных работ.

Как сообщает Report, об этом заявил директор завода Хаял Джафаров на Международной конференции "Нефть и газ Каспия" в Баку.

По его словам, в целом на заводе выполнено 99,4% работ: "Инженерные работы, закупки завершены на 100%, монтажные – на 98%".

Х.Джафаров также отметил, что с прошлого месяца начались испытательные работы: "В августе-сентябре начнется производство первой продукции завода – аммиака. В 4-м квартале года Samsung Engineering передаст полностью готовое к эксплуатации предприятие SOCAR. В октябре-ноябре начнется производство карбамида".

По его словам, с начала этого года завод стал резидентом Сумгайытского химико-промышленного парка: "Это означает освобождение от некоторых видов налогообложения в течение 7 лет, что положительно повлияет на рентабельность проекта и погашение кредита".

Джафаров добавил, что в строительстве завода было задействовано 2 200-3 600 человек. В процессе эксплуатации численность работников составит 400-500 человек: "Территория завода составляет 39,27 гектаров. На предприятии будет производиться ежесуточно 1 200 тонн аммиака, 2 тыс. тонн карбамида. Годовой объем производства карбамида - 650-660 тыс. тонн. Из них 150-200 тыс. тонн для внутреннего рынка, остальная продукция будет направлена на экспорт. Турция станет основным экспортным маршрутом".

Отметим, что завод строится в рамках утвержденных президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами (2008-2015 гг.)" и "Государственной программы по развитию промышленности в Азербайджанской Республике (2015-2020 гг.)". В целях реализации проекта по строительству карбамидного завода 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co. Ltd. был подписан контракт об инжиниринге, поставках и строительстве. В рамках контракта после завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний Samsung Engineering Co. Ltd. передаст полностью готовый к эксплуатации завод Госнефтекомпании. Лицензиарами завода на производство аммиака и карбамида являются соответственно Haldor Topsoe (Дания) и Stamicarbon B.V (Нидерланды). Услуги по консалтингу и независимой ревизии выполняет финская компания Neste Jacobs Oy.