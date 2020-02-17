GM уходит из Австралии и Новой Зеландии

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General Motors Company сообщила об уходе с рынков Австралии и Новой Зеландии в рамках проводимого уже многие годы плана по пересмотру своего присутствия на глобальных рынках.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", компания намерена полностью прекратить все свои операции в этих странах к 2021 году.

К этому же времени будет закрыт бренд Holden, под которым автомобили компании продавались в обеих странах. GM, кроме того, сообщила об уходе бренда Chevrolet из Таиланда и продаже завода в городе Районг китайской автомобильной компании Great Wall. Сумма сделки не раскрывается.

Издержки, связанные с решением компании уйти с рынков Австралии и Новой Зеландии, по данным GM, составят 1,1 млрд долларов США. Они будут постепенно отражаться в отчетности компании за текущий финансовый год.

Как говорится в заявлении компании, она намерена сфокусировать внимание на тех рынках, где позиции GM сильны. Это — США, Китай, Южная Корея, Южная Америка и Ближний Восток.

Ранее компания уже фактически вышла с европейского рынка, продав в 2017 году Opel / Vauxhall французской PSA, из России и Японии. Касаясь этих рынков, компания сообщила, что сохранит там «нишевое присутствие», продавая «прибыльные, высококлассные импортные автомобили».

Бренду Holden 164 года. Он появился еще до изобретения автомобилей и первоначально продавал седла и упряжь. В 1931 году компания стала подразделением General Motors. Производство автомобилей Holden в Австралии прекратилось в 2017 году с закрытием завода в Аделаиде.