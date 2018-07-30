На авторынке Азербайджана продолжается подорожание

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане в июне на 0,1% подорожали легковые автомобили. В ценах на велосипеды зарегистрирован рост на 0,2%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомстат.

В годовом сравнении цены на автомобили упали на 1,4%, на велосипеды - выросли на 5,2%.

Легковые автомобили в январе подешевели на 0,3%, феврале, марте, апреле цена была стабильной, в мае подорожала на 0,1%.

Цены на велосипеды в январе выросли на 0,7%, в феврале цена была стабильной, в марте выросли на 0,3%, в апреле - 0,1%, в мае - 0,3%.

По официальной статистике, в июне средняя цена на легковой автомобиль составила 34 407 манатов, на велосипед - 162 маната.