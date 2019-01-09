"Мужчина упал, схватившись за сердце, чтобы его жена прошла в суматохе без досмотра" - РЕПОРТАЖ С ТАМОЖНИ

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ “Недавно был такой случай. Прибывшая из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) азербайджанка, перейдя государственную границу, тут же облачилась в никаб в уборной с намерением пройти через “Зеленый канал”. Наш сотрудник насторожился и, обратившись к ней по-английски, попросил пронести груз через “Красный канал”. Женщина растерялась, не поняв сказанного. В этот момент ее супруг подошел к нашему сотруднику и вдруг, схватившись за сердце, рухнул на пол. Все это был намеренно разыгранный сценарий с тем, чтобы его жена прошла в суматохе без досмотра. Разумеется, мужчине была оказана первая медицинская помощь, но жену его мы не пропустили”.

О суровых буднях таможенника Report поведал первый заместитель начальника Главного Таможенного Управления в воздушном транспорте Эльмир Гулиев, любезно согласившийся сопроводить нас в ходе репортажа.

Мы начали свой репортаж с центра обслуживания Таможенного Управления. Слева от входа мы заметили помещение для представления таможенных деклараций, справа действует отделение банка, где можно уплатить пошлины на привезенный груз. Впереди за своими столами расположились сотрудники таможенного управления.

Каждый гражданин может привезти для личного пользования товар стоимостью в 1500 долларов США

Эльмир муаллим говорит, что за 27 лет службы на таможне повидал многое. Оказывается, таможенники проходят специальную психологическую подготовку, позволяющую им оперативно выявлять нелицеприятные случаи. "Наш сотрудник должен быть одновременно и психологом", - отмечает Эльмир муаллим.

Мы продолжаем разговор с нашим собеседником, коснувшись одной из наиболее волнующих граждан тем – необлагаемой стоимости привезенных в страну товаров. Итак, доподлинная информация из уст первого заместителя такова – каждый гражданин может привезти для личного пользования товар на сумму 1500 долларов США при условии, что товаров одного наименования будет не более двух.

"Хочу подчеркнуть, что для личного пользования допускается привоз только двух экземпляров товара одного наименования. Допустим, некто привез в страну товар одного наименования на сумму не 1500, а, скажем, 500 долларов. Если этих товаров больше числа, предусмотренного для личного пользования, мы вычитываем из общего количества допускаемые два товара, а остальные облагаем пошлиной. Стоимость привезенного товара определяется по накладной или посредством интернета. Лимит необлагаемой стоимости товаров, установленный для несовершеннолетних, составляет не 1500, а 500 долларов", - отмечает Э. Гулиев.

Наш собеседник говорит, что 1500-долларовый лимит предусмотрен сроком на один месяц.

Беседуя, мы прохаживаемся по фойе. Здесь установлен большой сенсорный монитор, на котором открыта интернет-страница Государственного Таможенного Комитета. Кто-то из ожидающих своей очереди бойко заполняет декларацию. Мы же продолжаем интересный разговор с нашим собеседником.

"Вот, скажите, Эльмир муаллим, как поступить в такой ситуации. Скажем, в накладной на товар указана цена 500 долларов, а интернет выдает совершенную иную стоимость. Как в этом случае урегулировать спорный момент?"

Внимательно выслушав вопрос, наш собеседник обстоятельно отвечает: "В этом случае мы, в то же время, обращаем внимание на регулярность визитов гражданина за рубеж. Все решается в индивидуальном порядке. Если гражданин приобрел товар по скидке и представляет соответствующий чек, мы изучаем этот чек. Если окажется, что товар может быть продан за указанную в чеке цену, мы принимаем чек. В электронной таможенной декларации гражданин подробно излагает сведения о привезенных им грузах в ходе предшествующих визитов. Скажем, если в течение нескольких месяцев он привозил товар одного и того же наименования, значит, явно преследуются коммерческие цели. Телефон и телевизор, к примеру, имеют же определенный срок эксплуатации”.

Привоз в страну незадекларированных товаров на сумму более 4 тысяч манат предусматривает возбуждение уголовного дела

В центре обслуживания Главного Таможенного Управления в воздушном транспорте действует четкая система ожидания очереди. Каждый гражданин, выбрав в специальном аппарате вид услуг, получает соответствующий талон с номером своей очереди. Время ожидания можно провести с пользой, благо, в фойе установлен монитор, посредством которого можно воспользоваться иными услугами Государственного Таможенного Комитета, а также адресовать письмо официальным лицам.

Э.Гулиев рассказывает нам о случаях, предусматривающих привлечение к уголовной ответственности. По словам нашего собеседника, попытка пронести незадекларированный товар стоимостью более 4000 манат предусматривает привлечение к уголовной ответственности. При выявлении таких случаев с лицами, допустившими нарушение таможенных правил, беседует судья. “Как Вам известно, действует двухканальная пропускная система — “Зеленый канал” и “Красный канал”. Мы стараемся больше информировать граждан. Незнание не снимает уголовной ответственности. Cогласно общепринятым международным нормам, при прохождении через “Зеленый канал” лица, тем самым заявляют, что не имеют товаров, которые необходимо задекларировать. “Красный канал” предусматривает заполнение таможенной декларации и прохождение пункта досмотра соответствующего товара. Заподозрив неладное при прохождении того или иного гражданина через “Зеленый канал”, мы останавливаем его и проводим расследование. Если будет установлено, что гражданин имеет при себе товары, которые необходимо задекларировать, мы передаем собранные в отношении него материалы следствию. Попытка пронести незадекларированные товары на сумму более 4 тысяч манатов предусматривает возбуждение уголовного дела”, - рассказывает наш собеседник.

За день рассматриваются порядка 500 обращений

За монитором, установленном в целях оценивания качества обслуживания, к нашей беседе присоединяется заместитель начальника Главного Таможенного Управления в воздушном транспорте Муслим Сафаров. Он отмечает, что основной целью является оперативное и качественное обслуживание: “За день в среднем заполняется порядка 450-500 таможенных деклараций. На специальных табло предусмотрены соответствующие опции. Каждый гражданин, выбрав необходимый ему вид услуг, получает талон и ждет своей очереди. Мы должны действовать оперативно, чтобы визитеры были довольны качеством оказываемых услуг. У нас предусмотрены специальные планшеты, на которых граждане могут оценить качество оказываемых им услуг. Там же они могут оставить свои замечания анонимно. Мы рассматриваем все поступившие за день обращения. Нами налажены контакты с зарубежьем, и теперь мы можем с легкостью узнать о стоимости товара у той или иной страны, или компании. Главная наша цель – повышение степени удовлетворенности качеством оказываемых услуг”.

Одновременно могут быть рассмотрены 26 обращений инспекторов

Муслим Сафаров отмечает, что все оказываемые Управлением услуги переведены в электронную форму. Основной целью при этом является сведение к минимуму общения между таможенниками и гражданами, а также повышение прозрачности: “Ныне в оперативной системе одновременно работают 14 инспекторов. Это означает 14-номерную систему. В то же время мы создали вторую зону, в которой задействованы 12 инспекторов. При необходимости они тоже оказывают необходимое содействие. То есть при участии 26 инспекторов одновременно могут быть рассмотрены 26 обращений. Все зависит от хода работы, производимых оплат, спецификации и количества груза. Есть люди, которые завозят груз одного наименования, а есть такие, кто привозят груз ста наименований. А сотрудник таможни должен при этом проверить все товары до единого. Мы проводим много встреч с бизнесменами. Раньше они выражали недовольство, но сейчас очень довольны. Мы намеревались отработать некоторые нюансы, касающиеся онлайн-системы. Однако вскоре поняли, что и при онлайн-заказах люди не приходят вовремя. Наша сфера – воздушный транспорт. Есть такие моменты, которые не зависят от нас. Могут быть внесены изменения в маршруты, что нарушает работу системы. В дальнейшем не граждане и не предприниматели, а экономические операторы будут их представителями”.

Покинув Центр, мы собираемся в Международный аэропорт Гейдара Алиева. На парковке выстроились автомобили с российскими, иранскими, турецкими и грузинскими государственными номерами. Обратив внимание на мою просьбу сфотографировать эти автомобили, Э.Гулиев говорит: “Если иностранные граждане, прибывшие в Азербайджан на своих автомобилях, по каким-то причинам хотят покинуть страну на самолете, они оставляют свои машины на нашей парковочной площадке. В “Списке особого внимания” их транспортные средства помечаются как числящиеся в залоге и при переходе границы сотрудники Государственной Пограничной Службы видят их в автоматизированной информационно-поисковой системе”.

Завершив свои дела, мы едем в аэропорт. Э.Гулиев рассказывает об интересных событиях, приключившихся с ним и его сотрудниками. По его словам, иностранцы, пройдя контрольно-пропускной пункт, чувствуют себя более вольготно. Поэтому наших, выдающих себя за иностранцев, распознать легко. В аэропорту мы ступили на территорию “Красного” и “Зеленого” каналов. Немного понаблюдав за происходящим здесь, мы продолжаем нашу беседу.

Таможня на страже нашего здоровья

"Как известно, в Грузии распространен вирус H1N1, более известный под названием “свиной грипп”. Уже есть жертвы. Пресс-служба Государственного Таможенного Комитета выступила с заявлением, в котором сообщила о работах, проводимых на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с этим. В чем состоит суть этих работ?"

Официальный представитель таможни о чем-то жестикулирует своему сотруднику. Спустя пару минут, по аэропорту разносится гул сигнализации. Обернувшись, мы замечаем сотрудника таможни со стаканом горячей воды в руках. Первый заместитель начальника указывает на установленную наверху термо-камеру: “Посредством этих камер фиксируется температура тела лиц, оказавшихся на территории канала. Если температура выше нормы, происходит автоматический запуск сигнализации. Это содействует своевременному обнаружению вируса H1N1, известного как “свиной грипп”, и вируса H5N1, более известного как “птичий грипп””.