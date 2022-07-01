MUSIAD: Российско-украинский конфликт создал трудности для продовольственных компаний Азербайджана

Российско-украинский конфликт создал трудности для компаний, работающих в продовольственном секторе Азербайджана.

Российско-украинский конфликт создал трудности для компаний, работающих в продовольственном секторе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель азербайджанского представительства Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MUSIAD) Рашад Джабирли.

По его словам, геополитические изменения создают большие возможности для Азербайджана и Турции: "У наших продовольственных компаний, которые работают в Украине, есть серьезные проблемы. В последующие периоды, благодаря турецко-азербайджанскому сотрудничеству, появятся преимущества".

Напомним, что MUSIAD Azerbaijan начал свою деятельность с 2018 года.