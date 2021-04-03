Можно ли ускорить процесс возврата денег за купленный онлайн возвращенный товар?

Современную экономику невозможно представить без электронной коммерции

Современную экономику невозможно представить без электронной коммерции. В развитых странах мира значительная часть торговли осуществляется электронным способом. Хотя это и позволяет совершать покупки "с места", иногда при доставке товара по адресу возникают определенные проблемы и возникает необходимость его возврата и, естественно, возмещения его стоимости. Порой возмещение денег в разных странах занимает дни, а иногда и месяцы. В Азербайджане, где с 2008 года осуществляется электронная торговля, указанный срок составляет 5-7 дней. Но может ли процесс возмещения стоимости быть несколько ускорен?

Эксперт-экономист Гюнай Гусейнова рассказала Report, что в онлайн-торговле возврат денег в основном зависит от банка.

"Создание посреднической компании также будет выгодным в вопросе продвижения продукции малых предпринимателей" Гюнай Гусейнова Эксперт-экономист

"Банки иногда выполняют операцию по возврату средств за день или неделю. В большинстве зарубежных стран электронная торговля имеет такую систему, что покупатель и продавец находятся в общем пространстве. Так, продавец размещает свой продукт на сайте, через неделю после того, как товар дойдет до покупателя, компания-посредник оплачивает товар. До этого времени деньги остаются на банковском счете компании-посредника. В случае отказа от товара выплаченная сумма быстро возвращается, кроме того, между сторонами строятся доверительные отношения, поскольку в онлайн-торговле много случаев мошенничества. Но задержки с возвратом суммы могут возникнуть при любых обстоятельствах. Создание посреднической компании также будет выгодным в вопросе продвижения продукции малых предпринимателей", - добавила Г.Гусейнова.

Эксперт по электронной торговле Нигяр Зейналова приводит в пример соседнюю Турцию, где есть конкретные планы по ускорению процесса возврата уплаченной суммы:

"В Азербайджане возможно еще больше ускорить этот процесс. Но это проблема по большей части связана с банками" Нигяр Зейналова Эксперт по электронной коммерции

“В Турции часто возникали проблемы с возвратами, которые порой затягивались до 3-5 месяцев. Там очень развита онлайн-торговля как на внутреннем рынке, так и внешнем. Поэтому в Турции стараются актуализировать эту тему и хотят ускорить процесс возмещения стоимости возвращенного товара. А в Азербайджане ситуация иная. У нас этот срок составляет от 3 до 7 рабочих дней. Большинство банков возвращают уплаченную сумму покупателю в течение трех дней".

Н.Зейналова также отметила, что ускорение этого процесса больше зависит от банков: "Такая проблема была в “Черную пятницу”. Люди платили за покупку продукта онлайн, с их карт снимались деньги, но в электронной корзине товар не появлялся. Эти случаи происходили в основном на сайтах США и вызвали обеспокоенность. Банки сообщали, что эта сумма была заморожена. После того, как сайт, на котором была совершена покупка, возвращал банку уплаченную сумму, банк возмещал ее клиенту. Это вопрос, который зависит не только от банков, это система, построенная между банком и сайтами. В день "Черной пятницы" произошла длительная задержка, и у людей возник ряд вопросов. Люди были обеспокоены тем, что дополнительная сумма будет списана с карт, если цена товара вырастет после "Черной пятницы". Но после завершения скидок сайты отправили эту сумму обратно, и в течение 3-5 дней банки вернули их на карты клиентов. В Азербайджане этот процесс можно ускорить. Но это больше вопрос к банкам".