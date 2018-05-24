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    Moody's проводит очередную ежегодную конференцию в Баку

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Сегодня международное рейтинговое агентство Moody's проводит очередную ежегодную конференцию в Баку.

    Как сообщает Report, на мероприятии присутствуют представители финансовых институтов из Азербайджана.

    Выступая на мероприятии, вице-президент Moody's Кристиан Ван рассказал об экономических процессах, происходящих в странах СНГ, в том числе в Азербайджане, и о влиянии падения мировых нефтяных цен на экономику. 

    По его словам, диверсификацию экономики региона следует продолжить, а ликвидность банковского сектора должна быть увеличена.

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