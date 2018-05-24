Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Сегодня международное рейтинговое агентство Moody's проводит очередную ежегодную конференцию в Баку.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствуют представители финансовых институтов из Азербайджана.

Выступая на мероприятии, вице-президент Moody's Кристиан Ван рассказал об экономических процессах, происходящих в странах СНГ, в том числе в Азербайджане, и о влиянии падения мировых нефтяных цен на экономику.

По его словам, диверсификацию экономики региона следует продолжить, а ликвидность банковского сектора должна быть увеличена.