Модный дом Versace отказался от использования натурального меха

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Глава всемирно известного итальянского дома моды Versace Донателла Версаче объявила о решении отказаться от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом она сказала в интервью журналу «1843»

"Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно", — сказала Версаче.

Ранее модные бренды Michael Kors и Jimmy Choo объявили об аналогичном решении, пополнив список модных домов, отказавшихся от меха, куда уже входят Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci.