Мировые миллиардеры увеличили совокупное состояние до 7,7 трлн долларов США

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Совокупное состояние мировых миллиардеров выросло почти до 7,7 трлн долларов США, подсчитали эксперты Wealth-X.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, больше всего миллиардеров живет в Европе, в Азии число миллиардеров растет быстрее всего.

Число людей с состоянием в 1 млрд долларов и больше в мире в 2015 году выросло на 6,4%, сейчас таким капиталом могут похвастаться 2473 человека. Общее состояние миллиардеров аналитики Wealth-X по итогам 2015 года оценили в 7,683 трлн долларов, что является абсолютным рекордом за все время подготовки отчетов.

По сравнению с предыдущим годом совокупный капитал миллиардеров вырос на 5,4% и превысил размер ВВП всех стран мира, за исключением США и Китая.

По данным отчета, наиболее "урожайным" 2015 год оказался для Азии (без учета Ближнего Востока) - число миллиардеров здесь выросло сразу на 15,2%, что почти впятеро превысило темпы прироста в Северной Америке. В результате Азия вышла на второе место по числу жителей с состоянием от 1 млрд долларов США в мире, общее число миллиардеров в этом регионе выросло до 645 человек против 628 в Северной Америке.

Лидером по числу миллиардеров пока остается Европа (806), однако совокупное состояние местных богачей в 2015 году сократилось (на 1,9%), тогда как суммарные состояния миллиардеров из Северной Америки, Азии и Ближнего Востока выросли (на 8%, 19,6% и 9% соответственно).