Министр: За минувшие 20 лет в экономику Азербайджана вложено $344 млрд

C целью снижения зависимости Азербайджана от нефти и газа за минувшие 20 лет в экономику страны привлечено около $344 млрд, из которых более $210 млрд пришлось на долю ненефтяного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Инновационном cаммите INMerge2025, организованном PAŞA Holding в Баку.

Он отметил, что в 2021-2024 годах ненефтяная экономика росла в среднем на 6,7% в год и стала основной движущей силой общего экономического роста.

"За последние 6 лет ненефтезаговый экспорт увеличился в 2 раза, а наши валютные резервы достигли исторического максимума и эквивалентны ВВП страны. Азербайджан уже является не только импортером капитала, но также выступает и как экспортер капитала", - добавил министр.

Джаббаров также подчеркнул экономическую важность укрепления мира в регионе.

"Вашингтонские соглашения, подписанные 8 августа, внесут значительный вклад в экономическую и социальную капитализацию регионов Южного Кавказа и Центральной Азии. Этот процесс принесет экономические выгоды не только для региона, но и в глобальном масштабе", - сказал он.