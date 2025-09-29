Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Министр: За минувшие 20 лет в экономику Азербайджана вложено $344 млрд

    Бизнес
    • 29 сентября, 2025
    • 11:21
    C целью снижения зависимости Азербайджана от нефти и газа за минувшие 20 лет в экономику страны привлечено около $344 млрд, из которых более $210 млрд пришлось на долю ненефтяного сектора.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Инновационном cаммите INMerge2025, организованном PAŞA Holding в Баку.

    Он отметил, что в 2021-2024 годах ненефтяная экономика росла в среднем на 6,7% в год и стала основной движущей силой общего экономического роста.

    "За последние 6 лет ненефтезаговый экспорт увеличился в 2 раза, а наши валютные резервы достигли исторического максимума и эквивалентны ВВП страны. Азербайджан уже является не только импортером капитала, но также выступает и как экспортер капитала", - добавил министр.

    Джаббаров также подчеркнул экономическую важность укрепления мира в регионе.

    "Вашингтонские соглашения, подписанные 8 августа, внесут значительный вклад в экономическую и социальную капитализацию регионов Южного Кавказа и Центральной Азии. Этот процесс принесет экономические выгоды не только для региона, но и в глобальном масштабе", - сказал он.

