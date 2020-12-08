Министр: Возрождение Карабаха внесет вклад в региональное сотрудничество

Министр экономики Микаил Джаббаров сказал, что ЦАРЭС является платформой инклюзивного сотрудничества для устойчивого развития региональной экономики

7 декабря в формате видеоконференции состоялась 19-я министерская конференция стран-членов Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) на тему "Ориентированное на людей региональное сотрудничество в условиях после пандемии COVID-19".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

Президент Афганистана Мохаммед Ашраф Гани, выступая с приветственной речью, выразил особую благодарность Азербайджану, Туркменистану и Грузии за сотрудничество в рамках международного транзитного коридора “Ляпис-лазули” и подчеркнул роль Азербайджана в развитии международного транспортного коридора "Север-Юг".

В рамках мероприятия состоялся обмен мнениями между представителями стран-членов ЦАРЭС и международных организаций-партнеров об обеспечении экономической стабильности, развитии экономик, создании новых рабочих мест, поощрении сотрудничества в направлении улучшения условий жизни в странах региона.

Выступая на конференции, министр экономики Микаил Джаббаров сказал, что ЦАРЭС является платформой инклюзивного сотрудничества для устойчивого развития региональной экономики, и Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с регионом. Он проинформировал о влиянии пандемии COVID-19 на экономику Азербайджана и о многогранных мерах, проводимых с целью минимизации этого воздействия.

М.Джаббаров подчеркнул, что реализация новых инфраструктурных и бизнес-проектов на освобожденных от оккупации азербайджанских землях является главной задачей, стоящей перед страной, и возрождение Карабахского региона внесет большой вклад в региональное сотрудничество.

Напомнив, что в 2021 году Азербайджан будет в 3-й раз председательствовать в программе ЦАРЭС, министр экономики выразил уверенность, что за это время ЦАРЭС будет эффективно работать в направлении стимулирования экономического развития стран региона.

На конференции был принят рамочный документ по результатам программы CAREC 2030, проекты документов CAREC Tourism Strategy 2030 и CAREC Gender Strategy 2030 и совместное заявление министров.