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    ​Министр: Товарооборот между Азербайджаном и Венгрией вырос на 62%

    Министр отметил, что в Азербайджане действуют 6 венгерских компаний

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ За последние два года товарооборот между Азербайджаном и Венгрией вырос на 62%. 

    Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на 6-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Венгрия, которое проходит в Баку.

    Ш.Мустафаев также затронул деятельность венгерских компаний в Азербайджане: "В настоящее время в Азербайджане действует 6 венгерских компаний. Думаю, что существует возможность расширения связей в различных сферах".

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