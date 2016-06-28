​Министр: Товарооборот между Азербайджаном и Венгрией вырос на 62%

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ За последние два года товарооборот между Азербайджаном и Венгрией вырос на 62%.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на 6-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Венгрия, которое проходит в Баку.

Ш.Мустафаев также затронул деятельность венгерских компаний в Азербайджане: "В настоящее время в Азербайджане действует 6 венгерских компаний. Думаю, что существует возможность расширения связей в различных сферах".