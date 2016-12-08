Министр: Правительство Азербайджана подготовило пакет реформ для развития ненефтяного сектора

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане от кризиса больше всего пострадал строительный сектор.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр экономики Шахин Мустафаев на проходящем в Баку Международном форуме по инвестициям в Азербайджане.

"Азербайджан богат энергоресурсами. Кризис во всем мире негативно сказался и на нашей стране. Сейчас в Милли Меджлисе ведутся обсуждения бюджета. Азербайджанское правительство подготовило пакет реформ для развития экономики. Ведутся работы по привлечению инвестиций в страну. Кроме того, имеется неиспользованный капитал Каспийской международной инвестиционной компании, учрежденной для развития частного сектора", - отметил министр.

По словам Ш.Мустафаева, Исламский банк развития (IDB) и Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) участвуют в ряде проектов в Азербайджане: "Интерес инвесторов к Азербайджану высокий. На сегодняшнем мероприятии участвуют инвесторы не только из арабских стран, но и Италии, Германии и других европейских стран. Число желающих вкладываться в Азербайджан растет изо дня в день".

Министр также отметил, что сейчас в министерстве ведутся работы по поощрению развития ненефтяного сектора: "Главной проблемой азербайджанских предпринимателей является недостаток финансов. Поэтому местным компаниям следует привлекать в качестве партнеров иностранных инвесторов".