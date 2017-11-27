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    Министр экономики Азербайджана встретился с послом Турции и главой турецкого банка

    © Report

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Министр экономики Шахин Мустафаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом и председателем правления Ziraat Bank Azerbaijan Авни Демирчи. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

    По информации, на встрече основное внимание было уделено экономическим отношениям между Азербайджаном и Турцией и путям расширения сотрудничества. В ходе встречи проведена презентация о турецком Ziraat Bank, а также состоялся обмен мнениями о расширении деятельности банка в Азербайджане.

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