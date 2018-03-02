Министр экономического развития России прибудет в Баку в апреле

© Report/ Orkhan Azim

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Министр экономического развития России Максим Орешкин в апреле вновь посетит Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Москва-Баку".

По его словам, российско-азербайджанские торгово-экономические отношения активно развиваются:

"На данный момент мы создали специальную группу, которая способствует усилению связей с Азербайджаном в этом направлении. Конечно же, для нас в данном случае взаимоотношения с Азербайджаном очень важны. В апреле я планирую еще раз посетить Баку.

У России и Азербайджана активная повестка, очень много проектов. Пока не будем о них говорить – подождем моего визита в Баку, где пройдут официальные переговоры с представителями правительства Азербайджана. Думаю, что у нас будет все больше и больше совместных проектов, которые станут развиваться на благо как России, так и Азербайджана".

Напомним, что в конце января прошлого года российская делегация во главе с Максимом Орешкиным совершила рабочий визит в Баку.