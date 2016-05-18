Министерство налогов Азербайджана жалуется на супермаркеты

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "В этом году в супермаркетах установлено более 760 аппаратов GPS".

Как передает Report, об этом заявил журналистам замминистра налогов Сахиб Алекперов.

С.Алекперов выразил недовольство тем, что представители супермаркетов пытаются поучать министерство налогов в связи с налоговым законодательством: "Они предлагают встретиться, чтобы разъяснить нам ситуацию. Вчерашние цыплята пытаются поучать нас по вопросам НДС".

"Есть "капризные" супермаркеты. В некоторых из них мы провели хронометражные наблюдения и получили плачевные результаты. Цены на товары в этих супермаркетах не изменились. В результате серьезных проверок налоговых органов их налоговые отчисления в 2015 году были несколько больше в сравнении с 2014-м. Проведенные нами в начале года хронометражные наблюдения показали, что эти объекты десятки раз скрывали свой оборот. Некоторые супермаркеты умудрились скрыть оборот 40 раз", - добавил замминистра.