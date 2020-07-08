Минэкономики: На предприятиях следует избегать ротации персонала

Меры должны быть приняты в рамках борьбы с COVID-19

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана уполномочена осуществлять контроль за соблюдением субъектами предпринимательской деятельности и их должностными лицами требований противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режима.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Компаниям, деятельность которых разрешена Министерством экономики, следует создать необходимые условия для сотрудников и клиентов, обеспечить их защитными средствами (перчатки, медицинские маски, дезинфицирующие материалы и т.д.), обеспечить строгий контроль за соблюдением 2-метровой дистанции между клиентами внутри объекта.

Покупателям без маски запрещено входить в объект. Основными условиями также являются регулярное проведение дезинфекционных работ внутри объекта, контроль за количеством покупателей на торговом объекте и, при необходимости, обеспечение поочередного доступа потребителей.

Экономист-эксперт Махмуд Абасгулиев отметил, что меры, которые должны быть приняты в рамках борьбы с COVID-19 на объектах услуг, включают:

- содержание санитарно-бытовых помещений (санузел, раздевалки и пр.) в чистом состоянии в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;

- обеспечение учреждения чистящими и дезинфицирующими средствами;

- обеспечение всех зон санитайзерами для рук;

- обеспечение одноразовыми салфетками;

- обеспечение работников достаточным количеством медицинских масок и перчаток;

- контроль за правильным использованием одноразовой маски и дезинфицирующего раствора, учитывая, что сотрудники, работающие на предприятиях сферы услуг, в течение дня находятся в тесном контакте со многими людьми;

- установка отдельных закрытых мешков для выброса использованных медицинских масок и уничтожение этих отходов в надлежащем порядке;

- обеспечение сохранения одного и того же состава персонала, поочередно работающего на предприятии, избежание ротации;

- обеспечение расстояния между стульями в местах приема пищи не менее 1 м за одним столом;

- обеспечение расстояния между обеденными столами в местах приема пищи не менее 2 м;

- регулярная вентиляция залов и помещений.