Микаил Джаббаров встретился в Давосе с директором американской компании Planet Labs PBC

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился в Давосе с финансовым и операционным директором американской компании Planet Labs PBC Эшли Джонсон.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился в Давосе с финансовым и операционным директором американской компании Planet Labs PBC Эшли Джонсон.

Как сообщает Report , об этом глава Минэкономики написал на своей странице в X.

"На встрече с финансовым и операционным директором американской компании Planet Labs PBC Эшли Джонсон в рамках участия президента Ильхама Алиева в Давосском экономическом форуме отметили важность оптимизации ресурсов с применением инновационных решений в сферах энергетики, экологии, предпринимательства и других областях", - отметил министр.

В ходе встречи также были рассмотрены перспективы сотрудничества с компанией.