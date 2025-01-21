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Микаил Джаббаров встретился в Давосе с директором американской компании Planet Labs PBC

Микаил Джаббаров встретился в Давосе с директором американской компании Planet Labs PBC Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился в Давосе с финансовым и операционным директором американской компании Planet Labs PBC Эшли Джонсон.
Бизнес
21 января 2025 г. 22:58
Микаил Джаббаров встретился в Давосе с директором американской компании Planet Labs PBC

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился в Давосе с финансовым и операционным директором американской компании Planet Labs PBC Эшли Джонсон.

Как сообщает Report, об этом глава Минэкономики написал на своей странице в X.

"На встрече с финансовым и операционным директором американской компании Planet Labs PBC Эшли Джонсон в рамках участия президента Ильхама Алиева в Давосском экономическом форуме отметили важность оптимизации ресурсов с применением инновационных решений в сферах энергетики, экологии, предпринимательства и других областях", - отметил министр.

В ходе встречи также были рассмотрены перспективы сотрудничества с компанией.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov ABŞ-nin "Planet Labs PBC" şirkətinin direktoru ilə görüşüb

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