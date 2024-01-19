Микаил Джаббаров в Давосе дал интервью китайскому CGTN Europe

Министр экономики Микаил Джаббаров на полях Всемирного экономического форума (ВЭС) в Давосе дал интервью китайскому телеканалу CGTN Europe.

Министр экономики Микаил Джаббаров на полях Всемирного экономического форума (ВЭС) в Давосе дал интервью китайскому телеканалу CGTN Europe.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети ”Х“.

"В интервью китайскому телеканалу CGTN Europe рассказал о мерах, реализуемых в Азербайджане для поддержки устойчивой экономики, соответствующей глобальным реалиям, а также обеспечения перехода на возобновляемые источники энергии и проведения COP29. Также говорили о развивающихся торговых и инвестиционных связях между Азербайджаном и КНР", - отмечается в сообщении.