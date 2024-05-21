Азербайджан и Узбекистан планируют наладить сотрудничество в сфере производства бытовой техники

Азербайджан и Узбекистан планируют наладить сотрудничество в сфере совместного производства бытовой техники.

Азербайджан и Узбекистан планируют наладить сотрудничество в сфере совместного производства бытовой техники.

Как передает Report, об этом заявил министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в Губе.

"Еще одним направлением сотрудничества с точки зрения совместного производства является СЭЗ "Алят". Это правильное место для узбекских предпринимателей, заинтересованных в создании новых производств. Уже переходим к активной фазе подготовки и реализации проектов по производству бытовой техники, алюминиевых радиаторов на территории СЭЗ "Алят",- сказал министр.

Он также призвал азербайджанские компании рассмотреть возможность создания подобных производств в Узбекистане.

"Мы готовы создавать максимально благоприятные условия для азербайджанских компаний, которые готовы и рассматривают возможности создания мощностей в Центральной Азии",- сказал Кудратов.

Министр также сообщил, что Узбекистан предложил Азербайджану создание торговых точек, зоны по упаковки, доработке и финишной обработке продукции, которая будет ориентирована на афганский рынок.

"Кроме того, мы планируем создание коммерческой онлайн-платформы Узбекистана и Азербайджана", - сказал он.