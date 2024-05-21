Зафарходжа Турсунов: Азербайджан и Узбекистан должны воспользоваться потенциалом для расширения сотрудничества

​​​​​​​В Ташкенте число предприятий с азербайджанским капиталом достигло 180.

В Ташкенте число предприятий с азербайджанским капиталом достигло 180.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель хокима Ташкента Зафарходжа Турсунов на II Межрегиональном форуме Азербайджан-Узбекистан в Губе.

По его словам, азербайджанские бизнесмены проявляют большой интерес к проектам в сфере строительства, услуг и промышленности в Узбекистане.

"Взаимный товарооборот Азербайджана с Ташкентом в прошлом году превысил 80 млн долларов США, а в первом квартале этого года - 25 млн долларов США. Ташкент в 2023 году посетили более 8 тыс. туристов из Азербайджана. Однако мы понимаем, что текущие результаты не соответствуют потенциалу сторон. Поэтому мы должны использовать имеющиеся возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества", - сказал Турсунов.