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Зафарходжа Турсунов: Азербайджан и Узбекистан должны воспользоваться потенциалом для расширения сотрудничества

Зафарходжа Турсунов: Азербайджан и Узбекистан должны воспользоваться потенциалом для расширения сотрудничества ​​​​​​​В Ташкенте число предприятий с азербайджанским капиталом достигло 180.
Бизнес
21 мая 2024 г. 14:36
Зафарходжа Турсунов: Азербайджан и Узбекистан должны воспользоваться потенциалом для расширения сотрудничества

В Ташкенте число предприятий с азербайджанским капиталом достигло 180.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель хокима Ташкента Зафарходжа Турсунов на II Межрегиональном форуме Азербайджан-Узбекистан в Губе.

По его словам, азербайджанские бизнесмены проявляют большой интерес к проектам в сфере строительства, услуг и промышленности в Узбекистане.

"Взаимный товарооборот Азербайджана с Ташкентом в прошлом году превысил 80 млн долларов США, а в первом квартале этого года - 25 млн долларов США. Ташкент в 2023 году посетили более 8 тыс. туристов из Азербайджана. Однако мы понимаем, что текущие результаты не соответствуют потенциалу сторон. Поэтому мы должны использовать имеющиеся возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества", - сказал Турсунов.

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Версия на английском языке Zafarkuja Tursunov: Azerbaijan's economic ties with Tashkent are below their potential
Версия на азербайджанском языке Zafarxodja Tursunov: "Azərbaycanın Daşkəndlə iqtisadi əlaqələri potensiala uyğun deyil"

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