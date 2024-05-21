Лазиз Кудратов: Узбекистан планирует довести годовой товарооборот с Азербайджаном до 1 млрд долларов

Узбекистан рассчитывает в ближайшие 1-2 года довести объем товарооборота с Азербайджаном до запланированного 1 млрд долларов США год.

Узбекистан рассчитывает в ближайшие 1-2 года довести объем товарооборота с Азербайджаном до 1 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов заявил в Губе.



"Мы создали совместную с Азербайджаном трейдинговую компанию в области нефтехимической продукции, углеводородов. Сейчас хотим нарастить экспорт полимерной продукции из Азербайджана. Кроме этого, сейчас активно развивается пакет совместных проектов. Они тоже дадут эффект с точки зрения роста товарооборота",- сказал он.

Министр добавил, что речь идет о проектах в сфере текстильной промышленности, шелка, сельского хозяйства, производства бытовой техники, строительных материалов.

"Таким образом, эти проекты подтянут за собой и товарооборот. Соответственно рассчитываем и уверены в том, что в ближайшие 1-2 года эта планка [1 млрд долларов США в год] будет достигнута",- сказал министр.

Он также дал высокую оценку работе II Межрегионального бизнес-форума Азербайджан-Узбекистан, назвав его "очень продуктивным".

"Представлены конкретные планы по реализации проектов как со стороны регионов Узбекистана, так и со стороны регионов Азербайджана. Эта площадка позволит наладить новые контакты нашим предпринимателям, нарастить торговлю и инвестиции. И правительства двух стран будут оказывать необходимую поддержку",- подчеркнул Лазиз Кудратов.