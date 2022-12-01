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Микаил Джаббаров: Доля МСП в ненефтяном экспорте достигла 60%

Микаил Джаббаров: Доля МСП в ненефтяном экспорте достигла 60% В Азербайджане по итогам 2021 года доля субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в добавленной стоимости, созданной по ненефтегазовому сектору, достигла 27,5%, а доля в ненефтегазовом экспорте - 59,8% против 31,8% по итогам 2020 года.
Бизнес
1 декабря 2022 г. 11:51
Микаил Джаббаров: Доля МСП в ненефтяном экспорте достигла 60%

По итогам 2021 года доля субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в добавленной стоимости по ненефтяному сектору достигла 27,5%, а доля в ненефтяном экспорте - 59,8% против 31,8% по итогам 2020 года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на 18-м ежегодном собрании Международной сети малых и средних предприятий (INSME), организованном Государственным агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики и INSME в Баку на тему "Укрепление МСП: экономическая диверсификация и зеленое развитие“.

"В Азербайджане 99,6% предприятий являются субъектами микро -, малого и среднего предпринимательства. В прошлом году оборот бизнеса этой категории составил около 20 млрд долларов США или 32% общего оборота бизнеса и 56,5% ненефтегазового ВВП”, - отметил он.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Share of SMEs in non-oil exports increased to 60%
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “KOB-ların qeyri-neft ixracında payı 60 %-ə çatıb”

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