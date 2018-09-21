МИД Китая: США не выражают намерений к проведению переговоров по устранению торговых разногласий

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Власти США не выражают искренних намерений приступить к проведению переговоров по устранению торговых противоречий с Китаем на равноправной и конструктивной основе.

Как сообщает Reportсо ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, выступая на регулярном брифинге.

"Действия США не свидетельствуют о наличии искренних и благих намерений к проведению конструктивных консультаций. Мы надеемся, что Вашингтон все же предпримет необходимые шаги и исправит свои ошибки", - сказал Гэн Шуан.

По словам дипломата, единственная возможность, благодаря которой Соединенные Штаты могут решить свои проблемы в области внешней торговли - "приступить к равноправному диалогу на основе взаимного уважения".

Напомним, с 24 сентября начинают действовать новые пошлины Соединенных Штатов в размере 10% в отношении китайских товаров стоимостью $200 млрд. По словам лидера США, в случае, если Пекин предпримет ответные меры, Вашингтон прибегнет к дополнительному пакету повышенных тарифов на продукцию и услуги из Китая в объеме $267 млрд.