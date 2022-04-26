Между Азербайджаном и Россией подписан ряд документов

В рамках заседания межправительственной комиссии по азербайджано-российскому экономическому сотрудничеству подписан ряд документов.

В рамках заседания межправительственной комиссии по азербайджано-российскому экономическому сотрудничеству подписан ряд документов.

Как сообщает Report, с азербайджанской стороны документ подписал заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, с российской - сопредседатель межправительственной комиссии, заместитель премьер-министра РФ Алексей Оверчук.

Между Азербайджаном и Россией подписан протокол 20-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, соглашение между двумя странами о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения.