Mercedes-Benz покупает британский стартап для перехода на электромобили

Rомпания намерена инвестировать свыше 40 млрд евро в ускорение разработки электромобилей в период с 2022 года по 2030 год

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz, входящий в группу Daimler AG, приобрел британский стартап Yasa для укрепления своих технологий в преддверии планируемого перехода на выпуск исключительно электромобилей до конца текущего десятилетия.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, Yasa, которая вышла из Оксфордского университета в 2009 году, занимается производством электродвигателей нового поколения для автомобилей спортивного типа. Среди ее клиентов - Ferrari и другие известные бренды.

Условия сделки, которая будет полностью оплачена денежными средствами, не разглашаются. Но, как отмечает газета Financial Times, по итогам последнего раунда финансирования в 2019 году Yasa была оценена в 100 млн фунтов стерлингов (около 137 млн долларов США).

Компания, которая уже два года сотрудничает с Mercedes, теперь будет поставлять двигатели для ряда новых моделей электромобилей в линейке Mercedes-AMG.

По словам главы подразделения Mercedes-AMG Филиппа Шимера, технологии Yasa позволят этой модельной линейке "быть на шаг впереди конкурентов".

О приобретении Yasa было объявлено в рамках обновленной стратегии развития Mercedes-Benz, которую Daimler представила 22 июля.

В соответствии с планом концерна, с 2025 года все новые модели машин Mercedes-Benz будут работать исключительно на электрических двигателях, и покупатели смогут выбрать такую альтернативу для любой из старых моделей.

Для выполнения этих целей компания намерена инвестировать свыше 40 млрд евро в ускорение разработки электромобилей в период с 2022 года по 2030 год.

"Переломный момент приближается, и мы будем готовы к тому, что к концу этого десятилетия рынки перейдут исключительно на электромобили", - сказал главный исполнительный директор Daimler и глава Mercedes-Benz Ола Каллениус.