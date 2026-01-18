Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Маск через суд потребовал от OpenAI и Microsoft до $134 млрд компенсации

    Бизнес
    • 18 января, 2026
    • 01:36
    Американский предприниматель Илон Маск подал в суд иск к OpenAI и Microsoft, в котором потребовал от компаний выплатить ему компенсацию в размере от $79 млрд до $134 млрд.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

    Маск утверждает, что компания OpenAI, изначально позиционировавшаяся как некоммерческая, отказалась от этих принципов, в том числе заключив партнерство с Microsoft.

    По мнению истца, доходы OpenAI были получены благодаря его решающему вкладу в создание и развитие OpenAI. Этот вклад оценивается как в денежном выражении, так и в нематериальном - привлечение ключевых сотрудников, передача знаний, предоставление своих репутации и связей.

    Для оценки суммы незаконных доходов Маск привлек мнение эксперта - финансового экономиста Пола Ваззана. Он, используя финансовые модели и основываясь на собственном опыте венчурного инвестирования, рассчитал, что вклад Маска составляет от 50 до 75% от текущей стоимости некоммерческого фонда OpenAI в размере $500 млрд. Согласно заявлению Маска, в период с 2015 года, когда он был одним из основателей OpenAI, компания получила от него взносы на сумму от $65,5 млрд до $109,4 млрд. Microsoft же инвестировала в OpenAI от $13,3 млрд до $25,1 млрд.

    Маск являлся сопредседателем OpenAI наряду с ее нынешним гендиректором Сэмом Альтманом. Компания была основана в 2015 году. В 2018 году Маск покинул совет директоров OpenAI. Спустя пять лет он основал собственную компанию xAI по разработке искусственного интеллекта, а в 2024 году инициировал судебный процесс против Альтмана. Предметом спора стали коммерческие планы Альтмана по управлению компанией, выразившиеся в том числе в сотрудничестве с Microsoft.

