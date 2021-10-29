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Квартальная выручка Apple выросла на 29%

Квартальная выручка Apple выросла на 29% Квартальная выручка Apple выросла на 29%Выручка американской компании Apple по итогам минувшего квартала 2021 года выросла на 29% по сравнению с прошлогодним показателем.
Бизнес
29 октября 2021 г. 08:38
Квартальная выручка Apple выросла на 29%

Квартальная выручка Apple выросла на 29%Выручка американской компании Apple по итогам минувшего квартала 2021 года выросла на 29% по сравнению с прошлогодним показателем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует отчетность компании, опубликованная в четверг на ее сайте.

В течение трехмесячного отчетного периода, завершившегося 25 сентября, выручка Apple составила 83,4 млрд долларов США. За аналогичный период 2020 года этот показатель приближался к 64,7 млрд долларов США. Чистая прибыль компании по итогам минувшего квартала составила 20,5 млрд долларов США по сравнению с 12,6 млрд долларов США за аналогичный период прошлого года.

По итогам финансового года, также завершившегося в компании 25 сентября, выручка Apple составила 365,8 млрд долларов США по сравнению с 274,5 млрд долларов США за прошлый год. Чистая прибыль по результатам финансового года составила 94,6 млрд долларов США, год назад данные по этому показателю равнялись 57,4 млрд долларов США.

Главным продуктом компании остается iPhone, выручка от продаж этих смартфонов по всему миру составила 38,8 млрд долларов США за квартал, 191,9 млрд долларов США - за финансовый год.

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