Правительство Великобритании согласилось спасти авиаперевозчика Flybe

В ночь на 15 января правительство Великобритании и акционеры Flybe достигли соглашения о предоставлении немедленной помощи крупнейшему региональному авиаперевозчику Европы.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, авиакомпания, оказавшаяся на грани банкротства, получит от властей кредит в районе 100 млн. Кроме того, авиакомпании могут разрешить выплатить налог с пассажирских сборов в размере 106 млн позднее обычного срока. Источники в Министерстве финансов опровергли информацию об отсрочке по налоговым выплатам, однако такую возможность, скорее всего, предоставит Министерство по налогам и таможенным сборам, отмечает издание.

Flybe принадлежит консорциуму Connect Airways, возглавляемому авиакомпанией Virgin Airways. Компания осуществляет рейсы между 85 пунктами назначения в Европе и выполняет 38% внутренних рейсов Великобритании. Годовой пассажирооборот компании составляет около 8 млн человек, в ее активе 74 самолета.