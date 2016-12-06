Корейские компании могут открыть заводы в Азербайджане

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Корейские компании могут открыть новые заводы на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Азербайджане Ким Чанг-гю в ходе встречи с делегацией Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

В ходе встречи были затронуты перспективы расширения азербайджано-корейского информационного сотрудничества в рамках Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian Energy International Media Group.

Оценивая экономические реформы, проводимые в Азербайджане, посол отметил, что "диверсификация отраслей очень важна, если стране нужна сильная экономика".

"Корея - это очень развитая страна во всех отраслях промышленности. У нас хорошо развита нефтехимическая промышленность, производство, сфера высоких технологий, ИКТ, медицинское обслуживание. Поскольку правительство Азербайджана работает над диверсификацией и улучшением экономики, мы готовы поделиться нашим опытом и нашими технологиями", - отметил посол, обозначив 5 областей в качестве стратегических направлений сотрудничества между двумя странами: медицинское обслуживание, ИКТ, нефтехимия, туризм и транспорт.

По его словам, многие корейские бренды представлены в Азербайджане, имеют свои офисы, но не имеют своего производства.

"В Азербайджане рынок автомобилей и рынок мобильных телефонов не очень большой. Поэтому не так просто корейским компаниям создать здесь производство", - сказал он.

"Но если рассматривать кавказский рынок в целом, в том числе Грузию, а также юг России и запад Центральной Азии, я думаю, здесь можно было бы открыть крупные производственные мощности", - продолжил Ким Чанг-гю, отметив тем не менее, что "Samsung и Hyundai будут колебаться, открывать ли здесь свои заводы".

Для того, чтобы в Азербайджан пришли корейские инвестиции, по мнению посла, "азербайджанское правительство должно предоставить больше стимулов для корейских компаний в части налогов, таможенного оформления и административных процедур".

Посол отметил, что деловая среда Азербайджана значительно улучшилась с тех пор, как правительство страны начало реформы, но еще есть над чем работать. "Я высоко оцениваю усилия правительства Азербайджана по улучшению деловой среды в стране. Оно работает довольно успешно в этом направлении, что уже обеспечило поступление определенных объемов иностранных инвестиций в страну. Я уверен, что по мере продолжения реформ, многие иностранные компании будут вкладывать инвестиции в Азербайджан".

Говоря об энергетическом сотрудничестве, посол сказал, что следует обратить внимание на нефтехимию, поскольку корейская промышленность является очень конкурентоспособной в сфере нефтехимии. "Мы не добываем нефть или газ на территории нашей страны, но мы производим огромное количество продуктов нефтехимии и экспортируем их в зарубежные страны. На самом деле, продукты нефтехимии являются продукцией номер один в экспорте нашей страны. И наши страны могут сотрудничать в этой сфере", - подчеркнул посол.

В настоящее время корейская компания строит завод по производству минеральных удобрений в Сумгайыте. "Мы можем обеспечить более низкие цены и более лучшее качество для наших заводов. Корейские компании готовы сотрудничать в создании нефтехимических заводов в Азербайджане", - подчеркнул посол.

По его словам, Республика Корея активно делится своим опытом и технологиями в области ИКТ с другими странами.

В частности, он отметил, что "Азербайджан является очень важной страной в области сотрудничества в сфере ИКТ".

Посол подчеркнул, что в следующем году исполняется 25 лет со дня создания дипломатических отношений между двумя странами, в связи с чем Азербайджан посетят многочисленные корейские делегации, планируется проведение совместных мероприятий - культурных, политических, научных и экономических.

Посол также отметил, что сейчас ведутся переговоры с AZAL относительно запуска прямого рейса между двумя странами. "Мы предлагаем два варианта. Первый вариант – прямой рейс через Бишкек, поскольку Бишкек расположен на прямой линии отсюда в направлении Сеула, а также через Улан-Батор, Монголия", - отметил Ким Чанг-гю.