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    Корейская ассоциация импортеров приглашает азербайджанских предпринимателей к сотрудничеству

    Заинтересованные в сотрудничестве и экспорте товаров предприниматели могут обратиться в Azpromo

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Корейская ассоциация импортеров намерена построить отношения с бизнес-кругами в Азербайджане.

    Об этом Report сообщили из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

    Ассоциация заинтересована в сотрудничестве с предпринимателями и экспорте азербайджанской продукции на корейский рынок на выгодных условиях.

    Для получения подробной информации заинтересованные в сотрудничестве и экспорте товаров предприниматели могут обратиться в Azpromo. 

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