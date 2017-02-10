Корейская ассоциация импортеров приглашает азербайджанских предпринимателей к сотрудничеству

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Корейская ассоциация импортеров намерена построить отношения с бизнес-кругами в Азербайджане.
Об этом Report сообщили из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
Ассоциация заинтересована в сотрудничестве с предпринимателями и экспорте азербайджанской продукции на корейский рынок на выгодных условиях.
Для получения подробной информации заинтересованные в сотрудничестве и экспорте товаров предприниматели могут обратиться в Azpromo.
Ülviyyə ŞamilqızıАвтор новости
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