Корейская ассоциация импортеров приглашает азербайджанских предпринимателей к сотрудничеству

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Корейская ассоциация импортеров намерена построить отношения с бизнес-кругами в Азербайджане.

Об этом Report сообщили из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

Ассоциация заинтересована в сотрудничестве с предпринимателями и экспорте азербайджанской продукции на корейский рынок на выгодных условиях.

Для получения подробной информации заинтересованные в сотрудничестве и экспорте товаров предприниматели могут обратиться в Azpromo.