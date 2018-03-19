Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Компания "AS Qrup İnvestment" сдала жителям один из корпусов премиального жилого комплекса "Renessans Palace". Ключи от квартир в премиальном жилом комплексе "Renessans Palace", воздвигнутом компанией "AS Qrup İnvestment" в Ясамальском районе города Баку, были вручены их владельцам. Первый из четырех корпусов комплекса был сдан для проведения ремонта владельцам квартир 17 марта.

Для вручения ключей в корпусе, готовом для ремонтных работ, была проведена специальная церемония с участием владельцев квартир, состоящая из официальной и художественных частей. На церемонии представители компании "AS Qrup İnvestment" сообщили жильцам об условиях, созданных для ремонта квартир, а также о правилах безопасности, которых необходимо придерживаться.

Как сообщается из компании "AS Qrup İnvestment", с периодичностью в два месяца до осени предусмотрена сдача всех корпусов для проведения ремонтных работ. После церемонии "Grand Opening" (Большое Открытие), проведение которой предусмотрено в сентябре, будет разрешено проживание в премиальном жилом комплексе "Renessans Palace".

Жилой комплекс "Renessans Palace", возведенный с соблюдением всех требований, предъявляемых к инфраструктуре, качеству и другим характеристикам премиального сегмента, состоит из четырех корпусов, 20 блоков и 1084 квартир. Половина территории жилого комплекса, расположенного на трех гектарах, будет отдана под закрытый парк лесного типа. На каждом этаже корпусов расположено максимум 4 квартиры. В каждом блоке установлено три лифта марки "Mistubishi". Высота квартир превышает стандарт и составляет 3,45 метра. Внешние стены комплекса воздвигнуты из термоблоков, что обеспечивает в квартирах летом прохладу, а зимой тепло. А это означает более чем 40-процентную экономию энергии. Окна в комплексе изоляционные и четырехкамерные, что обеспечивает защиту от шума и холода бакинского ветра.