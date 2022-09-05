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Колумбия приглашает предпринимателей из Азербайджана принять участие в выставке кофе

Колумбия приглашает предпринимателей из Азербайджана принять участие в выставке кофе Посольство Колумбии в Азербайджане приглашает азербайджанских предпринимателей принять участие во второй международной выставке «Кофе, какао и агротуризм (FICCA)».
Бизнес
5 сентября 2022 г. 15:20
Колумбия приглашает предпринимателей из Азербайджана принять участие в выставке кофе

Посольство Колумбии в Азербайджане приглашает азербайджанских предпринимателей принять участие во второй международной выставке "Кофе, какао и агротуризм (FICCA)".

Как передает Report, выставка состоится в Нейве (Уила) c 30 сентября по 2 октября этого года.

В 2022 году в рамках выставки пройдет ряд интерактивных мероприятий, таких как: чемпионат по дегустации и обжарке кофе, шоколадная выставка и мастер-классы по какао, региональный чемпионат бариста, национальные конкурсы кофе и какао, такие как “Colombia tierra de diversidad” (Колумбийская земля разнообразия), церемония награждения конкурса «Cacao de oro», насыщенная академическая программа на тему коммерциализации с участием национальных и международных представителей и многое другое.

В настоящее время Колумбия известна во всем мире производством мягкого и специального кофе, а регион Уила является одним из главных крупнейших производителей кофе в Колумбии, который выделяется своей мягкостью, ароматом и вкусом.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiya azərbaycanlı sahibkarları qəhvə sərgisinə dəvət edir
Версия на английском языке Colombia invites Azerbaijan's business community to participate in exhibition of coffee

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