KOBİA: Увеличится число проектов локального значения для регионов Азербайджана

Увеличится число проектов локального значения для регионов Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Натик Гасанов на проходящей в Баку специальной сессии Caspian Energy Forum, посвященной азербайджано-турецкому экономическому сотрудничеству.
Н.Гасанов добавил, что такие проекты реализуются совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, Государственным агентством по туризму и другими структурами.
Он также отметил, что в ближайшее время начнет работу Бакинский дом малого и среднего предпринимательства (МСП).
Н.Гасанов отметил, что в будущем при KOBİA планируется создание фонда для поддержки МСП.