KOBİA: Увеличится число проектов локального значения для регионов Азербайджана

Увеличится число проектов локального значения для регионов Азербайджана.

Увеличится число проектов локального значения для регионов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Натик Гасанов на проходящей в Баку специальной сессии Caspian Energy Forum, посвященной азербайджано-турецкому экономическому сотрудничеству.

Н.Гасанов добавил, что такие проекты реализуются совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, Государственным агентством по туризму и другими структурами.

Он также отметил, что в ближайшее время начнет работу Бакинский дом малого и среднего предпринимательства (МСП).

Н.Гасанов отметил, что в будущем при KOBİA планируется создание фонда для поддержки МСП.