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KOBİA: Увеличится число проектов локального значения для регионов Азербайджана

KOBİA: Увеличится число проектов локального значения для регионов Азербайджана Увеличится число проектов локального значения для регионов Азербайджана.
Бизнес
6 июля 2022 г. 14:32
KOBİA: Увеличится число проектов локального значения для регионов Азербайджана

Увеличится число проектов локального значения для регионов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Натик Гасанов на проходящей в Баку специальной сессии Caspian Energy Forum, посвященной азербайджано-турецкому экономическому сотрудничеству.

Н.Гасанов добавил, что такие проекты реализуются совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, Государственным агентством по туризму и другими структурами.

Он также отметил, что в ближайшее время начнет работу Бакинский дом малого и среднего предпринимательства (МСП).

Н.Гасанов отметил, что в будущем при KOBİA планируется создание фонда для поддержки МСП.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA: "Azərbaycan regionları üçün lokal əhəmiyyətli layihələrin sayı artırılacaq"

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