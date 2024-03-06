KOBİA присоединился к Глобальному договору ООН

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) присоединилось к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (ООН).

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBİA.

Согласно информации, в качестве участника Глобального договора ООН учреждение продолжит вносить вклад в глобальную стратегию устойчивого развития, адаптируя свою стратегию и деятельность к принципам Целей устойчивого развития, поддерживая развитие МСП и создание новых предпринимательских структур.

Глобальный договор ООН - международная инициатива, направленная на вовлечение бизнес-структур в деятельность по устойчивому развитию и формирование глобального партнерства между государственным и корпоративным секторами, она объединяет более 20 000 партнеров в более чем 160 странах.