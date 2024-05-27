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Ильгар Гасанов: Азербайджанский институт стандартизации наращивает потенциал

Ильгар Гасанов: Азербайджанский институт стандартизации наращивает потенциал Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) наращивает свой потенциал, уделяя большое внимание развитию кадров.
Бизнес
27 мая 2024 г. 10:31
Ильгар Гасанов: Азербайджанский институт стандартизации наращивает потенциал

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) наращивает свой потенциал, уделяя большое внимание развитию кадров.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы антимонопольного регулирования и контроля потребительского рынка Ильгар Гасанов на региональном семинаре ISO "Программа развития лидерства и управления" в Баку.

"Очень важно, что сегодня это мероприятие проводится в Баку. В настоящее время мы работаем над контролем рынка, пересматриваем действующее законодательство и строим систему инфраструктуры качества в соответствии с международными требованиями", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu potensialını artırır

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