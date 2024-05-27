Ильгар Гасанов: Азербайджанский институт стандартизации наращивает потенциал

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) наращивает свой потенциал, уделяя большое внимание развитию кадров.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы антимонопольного регулирования и контроля потребительского рынка Ильгар Гасанов на региональном семинаре ISO "Программа развития лидерства и управления" в Баку.
"Очень важно, что сегодня это мероприятие проводится в Баку. В настоящее время мы работаем над контролем рынка, пересматриваем действующее законодательство и строим систему инфраструктуры качества в соответствии с международными требованиями", - сказал он.