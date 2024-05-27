Ильгар Гасанов: Азербайджанский институт стандартизации наращивает потенциал

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) наращивает свой потенциал, уделяя большое внимание развитию кадров.

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) наращивает свой потенциал, уделяя большое внимание развитию кадров.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы антимонопольного регулирования и контроля потребительского рынка Ильгар Гасанов на региональном семинаре ISO "Программа развития лидерства и управления" в Баку.

"Очень важно, что сегодня это мероприятие проводится в Баку. В настоящее время мы работаем над контролем рынка, пересматриваем действующее законодательство и строим систему инфраструктуры качества в соответствии с международными требованиями", - сказал он.