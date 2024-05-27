Депутат Али Масимли призвал пересмотреть методологию прогнозирования экономического роста

Депутат Милли Меджлиса Али Масимли призвал пересмотреть методологию прогнозирования экономического роста в Азербайджане.

Депутат Милли Меджлиса Али Масимли призвал пересмотреть методологию прогнозирования экономического роста в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом парламентарий заявил в ходе обсуждения поправок в закон "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Если прогноз экономического роста не оправдает себя, потребуются корректировки в государственном бюджете, подготовленном на его основе", - отметил он.

Масимли отметил, что расходы бюджета в частности растут по таким важным направлениям, как восстановление Карабаха, повышение обороноспособности страны, реализация инфраструктурных проектов.

"В то же время необходимо выделить дополнительные средства на регулирование социальных процессов. За последние 10 лет соотношение минимальной заработной платы к средней заработной плате в Азербайджане увеличилось на 10 процентных пунктов и достигло 35%, но этого недостаточно. В соответствии с международными хартиями, к которым мы присоединились, и стратегическими целями правительства, это соотношение должно быть увеличено до 60%. Мы должны предпринять шаги для повышения минимальной заработной платы до 594 манатов," - заявил Масимли.