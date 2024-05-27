Азербайджан представлен на инвестиционном форуме в Аммане

Азербайджан представлен на "Инвестиционном форуме в цифровой экономике", организованном Исламской палатой торговли и развития в столице Иордании Аммане.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской конфедерации предпринимателей (ASK).

Отмечено, что на этом мероприятии Азербайджан представляет ASK.

На форуме, который продлится два дня, обсудят цифровизацию экономики и мировые тенденции в этой области.

В рамках форума делегация ASK встретилась с президентом Исламской палаты торговли и развития, банковской группы "Аль-Барака" Абдуллой Салехом Кямилем.

Встреча была посвящена развитию связей между двумя организациями. На ней гостям была предоставлена обширная информация о мероприятии COP29, которое пройдет в ноябре этого года в Азербайджане. Было обсуждено участие Исламской палаты торговли и развития в COP29.