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Азербайджан представлен на инвестиционном форуме в Аммане

Азербайджан представлен на инвестиционном форуме в Аммане
Бизнес
27 мая 2024 г. 18:22
Азербайджан представлен на инвестиционном форуме в Аммане

Азербайджан представлен на "Инвестиционном форуме в цифровой экономике", организованном Исламской палатой торговли и развития в столице Иордании Аммане.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской конфедерации предпринимателей (ASK).

Отмечено, что на этом мероприятии Азербайджан представляет ASK.

На форуме, который продлится два дня, обсудят цифровизацию экономики и мировые тенденции в этой области.

В рамках форума делегация ASK встретилась с президентом Исламской палаты торговли и развития, банковской группы "Аль-Барака" Абдуллой Салехом Кямилем.

Встреча была посвящена развитию связей между двумя организациями. На ней гостям была предоставлена обширная информация о мероприятии COP29, которое пройдет в ноябре этого года в Азербайджане. Было обсуждено участие Исламской палаты торговли и развития в COP29.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Əmmanda keçirilən investisiya forumunda təmsil olunub

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