О нас

Азербайджан принимает участие в глобальном технологическом форуме в Сан-Франциско

Азербайджан принимает участие в глобальном технологическом форуме в Сан-Франциско Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SİM) принимает участие в глобальном технологическом форуме для сети центров IV промышленной революции в Сан-Франциско.
Бизнес
27 мая 2024 г. 15:11
Азербайджан принимает участие в глобальном технологическом форуме в Сан-Франциско

Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SİM) принимает участие в глобальном технологическом форуме для сети центров IV промышленной революции в Сан-Франциско.

Как сообщает Report со ссылкой на 4SİM, на мероприятии выступят 110 спикеров.

В этом году в форуме принимают участие около 300 экспертов из 219 организаций. Основная цель форума - внести свой вклад в инклюзивную экономику и общества с помощью технологических инноваций.

Исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров выступит в качестве спикера на сессии "Новый энергетический баланс", организованной центром энергетики и материалов Всемирного экономического форума (ВЭФ). Он также примет участие в собрании платформы "Альянс управления искусственным интеллектом", членом которой он является.

В ходе визита запланированы встречи в рамках сотрудничества с Силиконовой долиной и Стэнфордским университетом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan participating in Global Technology Forum
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qlobal Texnologiya Forumunda iştirak edir

Самое важное

В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
26 мая 2024 г. 16:04
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
26 мая 2024 г. 12:07
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
26 мая 2024 г. 10:54
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
25 мая 2024 г. 22:15
Утвержден протокол в связи с Международной программой Молодежная столица ОИС Шуша – 2024
Утвержден протокол в связи с Международной программой "Молодежная столица ОИС Шуша – 2024"
25 мая 2024 г. 19:14
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
24 мая 2024 г. 14:00
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
24 мая 2024 г. 14:00
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
24 мая 2024 г. 10:05
Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста, завоевавшего второе золото сборной на ЧМ в ОАЭ
Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста, завоевавшего второе золото сборной на ЧМ в ОАЭ
23 мая 2024 г. 23:43
В Агдеринском районе восстановят пять школ
В Агдеринском районе восстановят пять школ
23 мая 2024 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi