Азербайджан принимает участие в глобальном технологическом форуме в Сан-Франциско

Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SİM) принимает участие в глобальном технологическом форуме для сети центров IV промышленной революции в Сан-Франциско.

Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SİM) принимает участие в глобальном технологическом форуме для сети центров IV промышленной революции в Сан-Франциско.

Как сообщает Report со ссылкой на 4SİM, на мероприятии выступят 110 спикеров.

В этом году в форуме принимают участие около 300 экспертов из 219 организаций. Основная цель форума - внести свой вклад в инклюзивную экономику и общества с помощью технологических инноваций.

Исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров выступит в качестве спикера на сессии "Новый энергетический баланс", организованной центром энергетики и материалов Всемирного экономического форума (ВЭФ). Он также примет участие в собрании платформы "Альянс управления искусственным интеллектом", членом которой он является.

В ходе визита запланированы встречи в рамках сотрудничества с Силиконовой долиной и Стэнфордским университетом.