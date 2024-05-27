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Какие льготы предоставляются предпринимателям на освобожденных территориях Азербайджана?

Какие льготы предоставляются предпринимателям на освобожденных территориях Азербайджана? Какие льготы предоставляются предпринимателям на освобожденных территориях Азербайджана?
Бизнес
27 мая 2024 г. 12:54
Какие льготы предоставляются предпринимателям на освобожденных территориях Азербайджана?

Наряду с масштабными восстановительными и реконструкционными работами в освобожденных Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, предпринимаются меры для быстрой экономической реинтеграции и создания устойчивой базы для возрождения бизнеса.

Как сообщили Report в министерстве экономики, важной частью этих усилий является создание Агдамского промышленного парка и промышленного парка "Экономическая зона Аразская долина".

В этих парках созданы благоприятные условия для предпринимателей, предлагаются различные льготы, что стимулирует деловую активность и способствует экономическому росту региона:

  • применяется низкая арендная плата;
  • за счет государственных средств создаются коммуникации и логистическая инфраструктура.

Инфраструктура включает коммуникации энерго-, газо- и водоснабжения, высокоскоростной интернет, автомобильные дороги, железнодорожные пути и склады, обеспечивающие как внутренние, так и транзитные грузоперевозки.

Расположение промышленных зон вблизи автомобильных и железнодорожных узлов позволяет легко осуществлять транспортировку грузов. Резиденты, пользующиеся этими услугами, получают значительные преимущества:

  • экономят на инвестиционных расходах;
  • получают возможность снизить себестоимость продукции.

Дополнительно в промышленных парках осуществляются:

  • консультации по управлению;
  • подготовка квалифицированных кадров;
  • и другие меры государственной поддержки.

В отличие от промышленных парков в других районах страны, промышленные парки на освобожденных территориях предлагают пакет дополнительных льгот, охватывающих коммунальную, сырьевую и социальную сферы.

Для резидентов промышленных парков на освобожденных территориях предоставляются следующие льготы:

  • Резиденты со дня прохождения регистрации сроком на 10 лет освобождаются от налогов на прибыль, имущество, землю и упрощенного налога.
  • Освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин импорта техники, технологического оборудования, установок, сырья и материалов для соответствующих сфер экономической деятельности.
  • Субсидирование взносов по обязательному социальному страхованию.
  • Финансовая помощь в размере 20% от суммы средств, уплаченных за пользование коммунальными услугами (электричество, природный газ, водоснабжение и водоотведение). Эти средства выплачиваются производителям различной продукции, зарегистрированным в регионе и не входящим в категорию рискованных налогоплательщиков.
  • Льготное кредитование для расширения доступа предпринимателей к финансам.
  • Государственное гарантирование и субсидирование кредитов. Гарантируются до 90% от суммы кредита до 5 млн манатов, с годовой процентной ставкой до 15% и сроком до 7 лет. Государство субсидирует 10 процентных пунктов годовой процентной ставки по этим кредитам на срок до 36 месяцев.

Предприниматели, желающие воспользоваться этим механизмом, могут подать заявку через информационную систему "Электронный кредит и гарантия" на портале электронного правительства и на официальном сайте Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики (https://edf.gov.az).

Для формирования человеческого капитала специалисты, работающие на освобожденных от оккупации территориях:

  • получают дополнительный отпуск;
  • получают дополнительные выплаты к заработной плате.

Государственное гарантирование и субсидирование кредитов. Гарантируются до 90% от суммы кредита до 5 млн манатов, с годовой процентной ставкой до 15% и сроком до 7 лет. Государство субсидирует 10 процентных пунктов годовой процентной ставки по этим кредитам на срок до 36 месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində biznes fəaliyyəti üçün hansı güzəştlər verilir?

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