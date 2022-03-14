О нас
Аудио новости

В KOBİA одобрили более 300 обращений предпринимателей

В KOBİA одобрили более 300 обращений предпринимателей Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики положительно рассмотрело более 300 обращений предпринимателей, обеспечив восстановление их прав.
Бизнес
14 марта 2022 г. 13:10
В KOBİA одобрили более 300 обращений предпринимателей

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики положительно решило более 300 обращений предпринимателей, обеспечив восстановление их прав.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на мероприятии “Поддержка субъектов МСП в альтернативном разрешении споров: проблемы и перспективы”.

O. Мамедов подчеркнул, что осуществляемые в нашей стране успешные реформы в судебно-правовой сфере, формирование института медиации, повышение качества и эффективности правосудия также оказывают положительное влияние на улучшение инвестиционного и бизнес-климата.

Он отметил, что защита прав субъектов бизнеса является одним из направлений деятельности МСП: “По более чем 300 обращениям, поступившим в Агентство по разрешению коммерческих споров, нарушенные права предпринимателей восстановлены. Закон ”О медиации" способствует внесудебному разрешению споров путем посредничества”.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоOrxan Məmmədov: “300-dən çox müraciət üzrə sahibkarların pozulmuş hüquqları bərpa olunub”

Самое важное

SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
14 марта 2022 г. 04:50
Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)
ФотоСборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)
13 марта 2022 г. 23:30
Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей
Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей
13 марта 2022 г. 14:09
Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине
Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине
12 марта 2022 г. 23:24
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Хикмет Гаджиев прокомментировал обстрелы со стороны армянских боевиков
Хикмет Гаджиев прокомментировал обстрелы со стороны армянских боевиков
11 марта 2022 г. 21:37
Помощник президента: Ожидаем ответа от Армении по Зангезурскому коридору
Помощник президента: Ожидаем ответа от Армении по Зангезурскому коридору
11 марта 2022 г. 21:29
Шахин Мустафаев: Путь в Нахчыван сократится
Шахин Мустафаев: Путь в Нахчыван сократится
11 марта 2022 г. 20:28
Замминистра: Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий
Замминистра: Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий
11 марта 2022 г. 19:39
Халаф Халафов: Эвакуация граждан Азербайджана из Украины продолжается
Халаф Халафов: Эвакуация граждан Азербайджана из Украины продолжается
11 марта 2022 г. 19:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi