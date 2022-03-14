В KOBİA одобрили более 300 обращений предпринимателей

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики положительно рассмотрело более 300 обращений предпринимателей, обеспечив восстановление их прав.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики положительно решило более 300 обращений предпринимателей, обеспечив восстановление их прав.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на мероприятии “Поддержка субъектов МСП в альтернативном разрешении споров: проблемы и перспективы”.

O. Мамедов подчеркнул, что осуществляемые в нашей стране успешные реформы в судебно-правовой сфере, формирование института медиации, повышение качества и эффективности правосудия также оказывают положительное влияние на улучшение инвестиционного и бизнес-климата.

Он отметил, что защита прав субъектов бизнеса является одним из направлений деятельности МСП: “По более чем 300 обращениям, поступившим в Агентство по разрешению коммерческих споров, нарушенные права предпринимателей восстановлены. Закон ”О медиации" способствует внесудебному разрешению споров путем посредничества”.